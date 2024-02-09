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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

П'ятниця 09 лютого 2024 11:30
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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: в усіх областях України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 11:24 мапа виглядає так:

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.

Атака на Україні у ніч на 9 лютого

У ніч на 9 лютого російські терористи застосували проти України 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Дрони ворог запускав з:

  • мису Чауда, Крим;
  • Курської області, Росія;

До відбиття нападу були залучені підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

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