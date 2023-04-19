У Росії спецслужби підозрюють московську поліцію у "зливі" даних, - росЗМІ

Російська Федеральна служба безпеки підозрює співробітників московської поліції у тому, що вони розповсюджували секретну інформацію за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК ".

"Оперативні заходи пройшли практично у всіх відділах поліції Центрального округу. Перевіряючі проводили виїмки документації та комп'ютерної інформації", - наводить пропагандистське видання співробітника МВС Росії.

Чиновник додав, що правоохоронці могли отримати паролі для входу до інформаційних систем, де завантажували потрібні дані. Після цього їх передавали замовникам, якими, зокрема, нібито були громадяни України.

У виданні зазначають, що під підозрою зараз перебувають співробітники Управління внутрішніх справ Центрального адміністративного округу Москви.