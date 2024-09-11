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В Росії двоє школярів за винагороду спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст

Середа 11 вересня 2024 10:22
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В Росії двоє школярів за винагороду спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це "завдання" 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BAZA.

Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

Після втечі з аеродрому - обидвох спіймали вже протягом години.

"У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст", - пише канал.

Фото: в Росії двоє школярів за винагороду спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст (t.me/bazabazon)

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).

Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 серпня на Камчатці в Росії зник вертоліт Мі-8, який належав авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Пізніше уламки виявили на сопці на висоті 900 метрів. Всі, хто був на борту, загинули.

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