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В России двое школьников за вознаграждение сожгли Ми-8, от вертолета остался только хвост

Среда 11 сентября 2024 10:22
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В России двое школьников за вознаграждение сожгли Ми-8, от вертолета остался только хвост Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 11 сентября, в российском Ноябрьске двое школьников, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это "задание" 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал BAZA.

Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли сигаретами. Из-за взрыва жидкости один из парней получил сильные ожоги лица.

После побега с аэродрома - обоих поймали уже в течение часа.

"В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост", - пишет канал.

Фото: в России двое школьников за вознаграждение сожгли Ми-8, от вертолета остался только хвост (t.me/bazabazon)

Во время разговора с правоохранителями, школьники рассказали, что им якобы обещали за поджог вертолета 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).

Более того, они также признались и в том, что только на днях подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысячи гривен).

Отмечается, что отец одного из школьников сейчас воюет против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 31 августа на Камчатке в России исчез вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Витязь-Аэро". Позже обломки обнаружили на сопке на высоте 900 метров. Все, кто был на борту, погибли.

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