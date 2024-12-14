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В России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб: есть жертвы и раненые (видео)

Россия, Суббота 14 декабря 2024 14:17
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В России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб: есть жертвы и раненые (видео) Фото: в России два автобуса с солдатами врезались лоб в лоб (t.me mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

В Воронежской области столкнулись лоб в лоб два автобуса с российскими военными. Пятеро погибли, еще почти полсотни были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Автобус с ранеными на войне российскими военнослужащими врезался в "УРАЛ" с другими военными в Воронежской области. Пять военнослужащих погибли, 46 ранены", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Telegram-канале, ДТП произошло 13 декабря, около 23:00, на трассе "Воронеж - Луганск", в Воронежской области. Так, "УРАЛ" с российскими военными врезался лоб в лоб с автобусом, где находились другие российские солдаты.

"В автобусе перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне с Украиной. В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из "УРАЛА". Еще 46 российских военнослужащих ранены", - добавили в Telegram-канале.

Как сообщалось, ранее в районе села Кринички Запорожской области российские военные спровоцировали ДТП. В результате аварии погибли гражданские.

Кроме того, под Мелитополем не смогли разъехаться три автомобиля оккупантов. В результате столкновения автомобилей с бензовозом начался пожар.

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ДТП Российская Федерация Луганск Воронежская область
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