У Росії допускають поетапний обмін “1000 на 1000”: у чому причина

Обмін у форматі "1000 на 1000"

16 травня у Стамбулі відбулися перші за останні три роки прямі переговори між представниками України та Росії. Водночас у Туреччині перебував президент України Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак останній проігнорував заклик щодо переговорів віч-на-віч.

Делегацію України очолював Умєров, а Росії - помічник Путіна Володимир Мединський.

За результатами зустрічі сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". У Кремлі зазначили, що реалізація домовленості потребує часу, однак всі сторони зацікавлені якнайшвидше втілити її в життя.

Сьогодні, 22 травня, Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими, під час якої аналізувались списки, які подала російська сторона.

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