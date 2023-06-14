У Росії в дев'ять разів більше загиблих. Маляр розповіла про втрати ворога за двома напрямками

Вона наголосила, що жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, щоб противник не міг орієнтуватися та підлаштовувати свої плани.

"Загалом, щоб було зрозуміло, протягом всієї війни, в тому числі і протягом повномасштабного вторгнення у нас в рази менше втрат", - сказала заступниця міністра оборони.

Для прикладу Маляр навела цифри, отримані за минулий тиждень протягом проведення наступальних дій у зонах об'єднаних стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія".

"Щодо "Хортиці" - у ворога загиблих у 8,73 раза більше... Якщо говорити про "Таврію" - там загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас", - зауважила вона.

Маляр наголосила, що втрати України неспівмірно менші, ніж у Росії.

Зазначимо, що під "Хортицею" мається на увазі Бахмутський напрямок, а під "Таврією" - Запорізький та Бердянський напрямки.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила вже понад 217 тисяч своїх військових в Україні від початку повномасштабного наступу. Лише за останню добу наші бійці знищили ще 680 загарбників.

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше військових, ніж Україна. За його словами, втрати окупантів у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

Тим часом у Міноборони Британії повідомляли, що в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій убито або поранено одного російського солдата.

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