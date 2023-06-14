У России в девять раз больше погибших. Маляр рассказала о потерях врага по двум направлениям

Потери Украины несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, на участке Хортица враг потерял почти в девять раз больше бойцов погибшими, чем украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что ни одна из сторон не обнародует свои потери, чтобы противник не мог ориентироваться и подстраивать свои планы.

"В общем, чтобы было понятно, в течение всей войны, в том числе и в течение полномасштабного вторжения у нас в разы меньше потерь", - сказала замминистра обороны.

Для примера Маляр привела цифры, полученные за прошедшую неделю в течение проведения наступательных действий в зонах объединенных стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия".

"По "Хортице" - у врага погибших в 8,73 раза больше... Если говорить о "Таврии" - там погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что потери Украины несоизмеримо меньше, чем у России.

Отметим, что под "Хортицей" подразумевается Бахмутское направление, а под "Таврией" - Запорожское и Бердянское направления.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла более 217 тысяч своих военных в Украине с начала полномасштабного наступления. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили еще 680 захватчиков.

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раза больше военных, чем Украина. По его словам, потери оккупантов в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.

Между тем в Минобороны Британии сообщали, что в Бахмуте на каждые 48 см завоеванных позиций убит или ранен один российский солдат.

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