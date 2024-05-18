У Росії дефіцит пального через удари по НПЗ, їй допомагає Білорусь, - ЦНС

Атаки по російських НПЗ

Від початку року українські спецслужби та військові почали здійснювати регулярні атаки по нафтопереробних заводах на території Росії.

Перша атака сталася 21 січня, коли дрони-камікадзе уразили завод "Новатек" в Усть-Лузі. А от крайня атака сталася в ніч на 17 травня. Тоді безпілотники вдарили по Туапсинському НПЗ.

Зауважимо, що завод експортує дизельне паливо і мазут. Останні три місяці він не працював після атаки наприкінці січня і лише нещодавно відновив роботу.

Тим часом США закликали Україну припинити атаки, побоюючись зростання цін на бензин на міжнародному ринку.

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