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В России дефицит топлива из-за ударов по НПЗ, ей помогает Беларусь, - ЦНС

Фото: Россия испытывает дефицит горючего (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

После нескольких удачных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Москва столкнулась с ощутимой нехваткой топлива. Сейчас потребности покрываются путем импорта из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупированная кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ", - заявили в ЦНС.

По сообщениям местных жителей, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом.

Обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки ЧВК "Вагнера", и батальон охраны МВД РБ.

"Россия без топлива - это прекрасная иллюстрация путинского правления (речь идет о российском диктаторе Владимире Путине, - ред.). Однако режим Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, - ред.) не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины", - добавили в центре.
 

 

Атаки по российским НПЗ

С начала года украинские спецслужбы и военные начали регулярные атаки по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Первая атака произошла 21 января, когда дроны-камикадзе поразили завод "Новатек" в Усть-Луге. А вот крайняя атака произошла в ночь на 17 мая. Тогда беспилотники ударили по Туапсинскому НПЗ.

Заметим, что завод экспортирует дизельное топливо и мазут. Последние три месяца он не работал после атаки в конце января и только недавно возобновил работу.

Тем временем США призвали Украину прекратить атаки, опасаясь роста цен на бензин на международном рынке.

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