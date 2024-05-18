В России дефицит топлива из-за ударов по НПЗ, ей помогает Беларусь, - ЦНС

Атаки по российским НПЗ

С начала года украинские спецслужбы и военные начали регулярные атаки по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Первая атака произошла 21 января, когда дроны-камикадзе поразили завод "Новатек" в Усть-Луге. А вот крайняя атака произошла в ночь на 17 мая. Тогда беспилотники ударили по Туапсинскому НПЗ.

Заметим, что завод экспортирует дизельное топливо и мазут. Последние три месяца он не работал после атаки в конце января и только недавно возобновил работу.

Тем временем США призвали Украину прекратить атаки, опасаясь роста цен на бензин на международном рынке.

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