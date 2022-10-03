У Росії чергового військкома усунули з посади через хаотичну мобілізацію

У Росії усунули з посади військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка. Під його керівництвом у регіоні мобілізували кілька тисяч людей, які не відповідають критеріям відбору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону в Telegram .

За словами глави Хабаровського краю, військового комісара усунули у зв'язку з тим, що в рамках мобілізації в регіоні закликали кілька тисяч жителів, проте половину з них довелося повернути додому, оскільки вони "не відповідали критеріям відбору".

Нагадаємо, раніше в Росії вперше після введення "часткової мобілізації" відправили у відставку військового комісара. Тоді йшлося про військкома по Магаданській області Сергія Барановського.

Варто зазначити, що на тлі мобілізації росіяни скаржаться на те, що комісаріати закликають пенсіонерів, а також чоловіків, які не служили в армії.

При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, російське військове керівництво передчасно задіє на фронті курсантів військових училищ через нестачу передусім офіцерських кадрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .