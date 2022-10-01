РФ залучить на фронті курсантів військових училищ через брак офіцерів, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють на підготовку полків мобілізаційного резерву, що здійснюється з урахуванням полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів планують заходи щодо підготовки та злагодження терміном не більше ніж місяць, з вибуттям до району бойових дій в Україні.

За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Відрадівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Слобожанському напрямі – в районах населених пунктів Стрілечтя, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Ольховатка;

– в районах населених пунктів Стрілечтя, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Ольховатка; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар'ївка, Закитне, Роздолівка та Спірне;

- в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар'ївка, Закитне, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

– у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка; на Авдіївському напрямку – у районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне та Олександропіль;

– у районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне та Олександропіль; на Новопавлівському напрямку – у районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

– у районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка. на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

– у районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. на Південнобузькому напрямку обстрілу з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони понад двадцять п'ять населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгіно та Архангельське.

За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Вражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та гелікоптер Ка-52.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 11 пунктів управління різного рівня та 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. До зони поразки потрапили ще 14 військових об'єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.

Раніше військові атакували шість ЗРК росіян та відбили штурм на Нью-Йорк.

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