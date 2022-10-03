В России очередного военкома отстранили от должности из-за хаотичной мобилизации

В России отстранили от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Под его руководством в регионе мобилизовали несколько тысяч человек, не соответствующих критериям отбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона в Telegram .

По словам главы Хабаровского края, военного комиссара отстранили в связи с тем, что в рамках мобилизации в регионе призвали несколько тысяч жителей, однако половину из них пришлось вернуть домой, поскольку они "не соответствовали критериям отбора".

Напомним, ранее в России впервые после введения "частичной мобилизации" отправили в отставку военного комиссара. Тогда речь шла о военкоме по Магаданской области Сергее Барановском.

Стоит отметить, что на фоне мобилизации россияне жалуются на то, что комиссариаты призывают пенсионеров, а также мужчин которые не служили в армии.

При этом, по данным Генштаба ВСУ, российское военное руководство преждевременно задействует на фронте курсантов военных училищ из-за недостатка, прежде всего, офицерских кадров.

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