ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России очередного военкома отстранили от должности из-за хаотичной мобилизации

Новина українською →
Хабаровск, Понедельник 03 октября 2022 09:18
В России очередного военкома отстранили от должности из-за хаотичной мобилизации Фото: в России очередного военкома отстранили от должности из-за хаотичной мобилизации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России отстранили от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Под его руководством в регионе мобилизовали несколько тысяч человек, не соответствующих критериям отбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона в Telegram.

По словам главы Хабаровского края, военного комиссара отстранили в связи с тем, что в рамках мобилизации в регионе призвали несколько тысяч жителей, однако половину из них пришлось вернуть домой, поскольку они "не соответствовали критериям отбора".

Напомним, ранее в России впервые после введения "частичной мобилизации" отправили в отставку военного комиссара. Тогда речь шла о военкоме по Магаданской области Сергее Барановском.

Стоит отметить, что на фоне мобилизации россияне жалуются на то, что комиссариаты призывают пенсионеров, а также мужчин которые не служили в армии.

При этом, по данным Генштаба ВСУ, российское военное руководство преждевременно задействует на фронте курсантов военных училищ из-за недостатка, прежде всего, офицерских кадров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России
NEWS
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться