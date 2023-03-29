В Росії бояться, що Україна допоможе білоруським націоналістам повалити режим Лукашенка

Білоруські націоналістичні формування все частіше говорять про бажання повалити режим Олександра Лукашенка. В Росії занепокоєні тим, що Україна може допомогти їм.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, пише РБК-Україна з посиланням на російське "РБК".

"Лідери і командири цих "головорізів-найманців" (білоруських націоналістів, - ред.) відкрито говорять, що в майбутньому планують застосувати свій бойовий досвід для силового повалення чинного білоруського "керівництва" (режиму Лукашенка, - ред.)", - сказав він. Також Галузін заявив, що розміщення на території Білорусі спільного з Росією угруповання військ, є нібито "потужним стримувальним фактором" для України, через що ЗСУ утримують частину своїх воїнів на цьому напрямку.