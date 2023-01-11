У Росії бояться проблем з бюджетом через падіння цін на російську нафту

Дисконт на російську нафту наразі є, за словами віцепрем'єра РФ Олександра Новака, основним ризиком для російської економіки, зокрема бюджету РФ. Така вимушена констатація не сподобалася Путіну, коли він слухав доповідь Новака на нараді 11 січня. Він заявив, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї не повинно створювати проблем для російського бюджету.

"Потрібно подивитися з цим дисконтом для того, щоб це не створювало жодних проблем з бюджетом. Обговоріть, потім мені свої пропозиції, будь ласка, доповісти окремо", - сказав Путін, вислухавши доповідь Новака.

Як зазначає низка російських медіа, у січні дисконт на російську нафту зріс, але у Москві дуже сподіваються, що ця ситуація буде тимчасовою.

Серед ризиків для російського енергетичного експорту Новак також вказав ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до ЄС, яке набуде чинності 5 лютого.

"Зараз основний ризик - це, на мій погляд, дисконт. Друге - це ембарго, що вводяться на постачання нафтопродуктів, і стеля цін, що вводиться. Будемо реагувати, будемо доповідати, вживати всіх необхідних заходів, щоб забезпечити постачання на нові ринки, логістику, транспортування", - додав Новак.

При цьому під час наради віцепрем’єр доповів, що у контракти на експорт російської нафти на вимогу Путіна не включається пункт про обмеження ціни, що створює ризики для транспортних компаній і призводить до збільшення дисконту на нафту з РФ через зростання вартості фрахту.

"Щодо нафти, основна проблема - це високий дисконт у результаті високого рівня вартості фрахту, тобто фрахт зріс досить сильно у зв'язку з тими ризиками, які відчувають перевізники, та у зв'язку з тим, що вони не встановлюють ціну", - підкреслив Новак.