В России боятся проблем с бюджетом из-за падения цен на российскую нефть

Российский диктатор Владимир Путин опасается проблем с бюджетом Российской Федерации из-за падения цен на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Дисконт на российскую нефть является, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, основным риском для российской экономики, в частности бюджета РФ. Такая вынужденная констатация не понравилась Путину, когда он слушал доклад Новака на совещании 11 января. Он заявил, что падение цен на российскую нефть в результате увеличения дисконта на нее не должно создавать проблем для российского бюджета.
"Нужно посмотреть с этим дисконтом для того, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Обсудите, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложить по отдельности", - сказал Путин, выслушав доклад Новака.
Как отмечает ряд российских медиа, в январе дисконт на российскую нефть вырос, но в Москве очень надеются, что эта ситуация будет временной.
Среди рисков для российского энергетического экспорта Новак также указал эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля.
"Сейчас основной риск - это, на мой взгляд, дисконт. Второе - это вводимые на поставку нефтепродуктов эмбарго и вводимый потолок цен. Будем реагировать, будем докладывать, принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировка", - добавил Новак.
При этом во время совещания вице-премьер доложил, что в контракты на экспорт российской нефти по требованию Путина не включается пункт об ограничении цены, что создает риски для транспортных компаний и приводит к увеличению дисконта на нефть из РФ из-за роста стоимости фрахта.
"По нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, то есть фрахт вырос достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики, и в связи с тем, что они не устанавливают цену", - подчеркнул Новак.
Недавно РБК-Украина сообщало, что чиновники Министерства финансов США на этой неделе посетили Европу, чтобы обсудить ценовые ограничения в отношении российской нефтяной промышленности, которые вступят в силу в следующем месяце.
Напомним, что потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.
В январе 2023 года цены на российскую нефть продолжили снижаться. По данным Bloomberg, российская нефть сорта Urals, являющаяся основой энергетического экспорта РФ, в прошлую пятницу, 6 января, подешевела до 37,8 долларов за баррель в порту Приморск на Балтийском море.
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