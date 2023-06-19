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У Росії не так багато інструментів впливу. В ОП розповіли, чого чекати від майбутньої зими

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Росія має обмежену кількість інструментів впливу на хід війни, серед яких обстріли цивільного населення та атаки по інфраструктурі. Тож не виключено, що країна-агресор може вдатися до них і наступної зими.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

У нього запитали, чи варто українцям очікувати нової важкої зими - чи спробує РФ знову влаштувати масовані атаки, зокрема й по інфраструктурі.

Подоляк зазначив, що варто розуміти, що велика війна продовжується. При цьому Україна зараз знаходиться в інших умовах, ніж до початку війни.

"І поки війна не закінчиться, треба до всього готуватись, в тому числі розуміти, що у Росії не так багато інструментів впливу на хід війни. В неї тільки терористичні інструменти, один з яких це використання залишків крилатих ракет, використання балістичних ракет, гіперзвуку, дронів для атаки на цивільне населення і на критичну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Радник керівника ОП підкреслив, що необхідно інвестувати багато грошей в те, щоб добудувати трансформатори, а також замінити й підлатати мережі розподільчі. Держава буде це робити.

При цьому суспільство має розуміти, що поки війна не закінчиться, Росія буде використовувати одні і ті ж терористичні інструменти.

"Знову ж таки, не забувати, що ціна цієї війни величезна. Або ми програємо, і тоді нас, як держави, не існує. Так, буде це називатися Україна, але це буде виключно маріонеткова, неіснуюча держава. Або ми виграємо, попри все виграємо цю війну", - додав він.

Масовані атаки по Україні

Минулої осені та зими російські окупанти вдалися до масованих ракетних та дронових атак території України, внаслідок чого було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни. В "Укренерго" зазначали, що загарбники своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.

Через це по всій Україні вводили графіки відключення світла для економії електроенергії та відновлення пошкоджених об'єктів. Також було припинено експорт електроенергії.

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Офіс президентаВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк