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У России не так много инструментов влияния. В ОП рассказали, чего ждать от предстоящей зимы

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

У России ограниченное количество инструментов влияния на ход войны, среди которых обстрелы гражданского населения и атаки по инфраструктуре. Не исключено, что страна-агрессор может прибегнуть к ним и следующей зимой.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью РБК-Украина.

У него спросили, стоит ли украинцам ждать новой тяжелой зимы - попытается ли РФ снова устроить массированные атаки, в том числе и по инфраструктуре.

Подоляк отметил, что следует понимать, что большая война продолжается. При этом Украина сейчас находится в других условиях, чем в начале войны.

"И пока война не закончится, надо ко всему готовиться, в том числе понимать, что у России не так много инструментов влияния на ход войны. У нее только террористические инструменты, один из которых это использование остатков крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвука, дронов для атаки на гражданское население и на критическую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что необходимо инвестировать много денег в то, чтобы достроить трансформаторы, а также заменить и подлатать распределительные сети. Государство будет это делать.

При этом общество должно понимать, что пока война не закончится, Россия будет использовать одни и те же террористические инструменты.

"Опять же, не забывать, что цена этой войны огромная. Или мы проигрываем, и тогда нас, как государства, не существует. Да, будет это называться Украина, но это будет исключительно марионеточное, несуществующее государство. Или мы выигрываем, несмотря ни на что выиграем эту войну", - добавил он.

Массированные атаки по Украине

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты прибегли к массированным ракетным и дроновым атакам территории Украины, в результате чего было повреждено немало энергетической инфраструктуры страны. В "Укрэнерго" отмечали, что захватчики своими ударами повредили почти все крупные тепло- и гидроэлектростанции в нашей стране.

Поэтому по всей Украине вводили графики отключения света для экономии электроэнергии и восстановления поврежденных объектов. Также был приостановлен экспорт электроэнергии.

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Офис президентаВойна России против УкраиныМихаил Подоляк