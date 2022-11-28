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У Росії в авіакатастрофі загинув чемпіон з вищого пілотажу

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Росія, Понеділок 28 листопада 2022 03:16
У Росії в авіакатастрофі загинув чемпіон з вищого пілотажу Фото: вертоліт Robinson R66 (Alec Wilson/wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

У Росії у Тверській області розбився легкий багатоцільовий вертоліт Robinson-66 із двома чоловіками на борту. Обидва вони загинули. За штурвалом знаходився чемпіон світу з вищого пілотажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Авіакатастрофа сталася в полі біля села В'язівець, приблизно за триста метрів від дороги.

У гелікоптері знаходилися брати Олександр та Дмитро Курильови. Вони прилетіли сюди на полювання у п'ятницю і в неділю планували повертатися додому. Однак під час зльоту Robinson-66 розбився.

Керував вертольотом 54-річний Олександр Курильов, який був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу.

Обидва брати в результаті авіакатастрофи загинули на місці.

У Росії в авіакатастрофі загинув чемпіон з вищого пілотажу

Олександр Курильов був чемпіоном світу з вищого пілотажу (фото: t.me/breakingmash)

Раніше повідомлялося, що у Росії 17 жовтня на житловий будинок Єйська впав літак. Внаслідок авіакатастрофи трагедії загинули 15 людей.

Через кілька днів, 23 жовтня, впав ще один військовий літак - на цей раз на двоповерховий будинок в Іркутську. Ця авіакатастрофа стала 11 небойовою втратою росавіації за 8 місяців повномасштабної агресії проти України.

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