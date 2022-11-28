В России в авиакатастрофе погиб чемпион по высшему пилотажу

В России в Тверской области разбился легкий многоцелевой вертолет Robinson-66 с двумя мужчинами на борту. Оба они погибли. За штурвалом находился чемпион мира по высшему пилотажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Авиакатастрофа произошла в поле около деревни Вязовец, примерно в трехстах метрах от дороги.

В вертолете находились братья Александр и Дмитрий Курылевы. Они прилетели сюда на охоту в пятницу, и в воскресенье планировали возвращаться домой. Однако при взлете Robinson-66 разбился.

Управлял вертолетом 54-летний Александр Курылев, который был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.

Оба брата в результате авиакатастрофы погибли на месте.

Александр Курылев был чемпионом мира по высшему пилотажу (фото: t.me/breakingmash)