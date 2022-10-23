Падіння літака на багатоповерхівку в Єйську: в мережі з'явилось нове шокуюче відео
Нещодавно, 17 жовтня, у на житловий будинок російського міста Єйськ впав військовий літак. Внаслідок трагедії загинули 15 людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 7х7.
Літак впав на 9-ти поверховий будинок.
Згідно з заявою Міністерства оборони Росії, літак зазнав катастрофи під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу.
"Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося спалах палива літака", - пояснили у відомстві.
Як відзначає 7х7, внаслідок трагедії загинули 15 осіб і понад 20 мешканців постраждали.
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало й інші відео щодо падіння військового літака в Єйську.
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