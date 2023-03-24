Росіянка розповідає, що її чоловік не числиться в жодній з військових частин (перехоплення)

Дружина мобілізованого військовослужбовця розповіла, що її чоловік не проходить за жодним зі списків, відповідно не числиться в жодній з військових частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За її словами, в частині навіть немає документів чоловіка про проходження служби.
"Він навіть ніде по списках не проходить. Загубили одиницю. Я взагалі не знаю, що там твориться. Ми були там (у військовій частині, - ред.) у четвер, дві години там сиділи. Це жах, я просто в шоці. Там його документів навіть немає. Ось у понеділок знову поїду в частину. Я такого безладу ще не бачила", - скаржиться дружина мобілізованого окупанта.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дружина російського військового виразила незадоволення тим, що її чоловік змушений купувати їжу за власні кошти.
Також раніше ми писали, що влада Росії, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупантів кожного місяця мінімум на 20 тисяч осіб.
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