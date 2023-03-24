Росіянка розповідає, що її чоловік не числиться в жодній з військових частин (перехоплення)

За її словами, в частині навіть немає документів чоловіка про проходження служби.

"Він навіть ніде по списках не проходить. Загубили одиницю. Я взагалі не знаю, що там твориться. Ми були там (у військовій частині, - ред.) у четвер, дві години там сиділи. Це жах, я просто в шоці. Там його документів навіть немає. Ось у понеділок знову поїду в частину. Я такого безладу ще не бачила", - скаржиться дружина мобілізованого окупанта.