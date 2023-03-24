Россиянка рассказывает, что ее муж не числится ни в одной из воинских частей (перехват)

Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
По ее словам, в части даже нет документов мужчины о прохождении службы.
"Он даже нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится. Мы были там (в воинской части, - ред.) в четверг, два часа там сидели. Это ужас, я просто в шоке. Там его документов даже нет. Вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспорядка еще не видела", - жалуется жена мобилизованного оккупанта.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жена российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.
Также ранее мы писали, что власти России, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.
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