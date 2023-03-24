RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянка рассказывает, что ее муж не числится ни в одной из воинских частей (перехват)

Фото: мобилизованный военнослужащий РФ не числится ни в одной из воинских частей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По ее словам, в части даже нет документов мужчины о прохождении службы.

"Он даже нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится. Мы были там (в воинской части, - ред.) в четверг, два часа там сидели. Это ужас, я просто в шоке. Там его документов даже нет. Вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспорядка еще не видела", - жалуется жена мобилизованного оккупанта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жена российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.

Также ранее мы писали, что власти России, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВойна России против УкраиныМобилизация в России