Дружина окупанта поскаржилась, що він на фронті має купувати їжу за власні кошти (перехоплення)

Дружина російського військового виразила незадоволення тим, що її чоловік змушений купувати їжу за власні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Жінка також скаржиться на російське командування, яке не забезпечує своїх підлеглих. І розповідає про те, що сама постійно передає чоловіку їжу.

Під час розмови вона розповіла, що її чоловіка змушують постійно копати окопи. Окрім цього вона поскаржилась, що у нього закінчились гроші, так як він змушений власним коштом купувати собі їжу.

Нагадаємо, що військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.

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