Россиянка организовала схему вывоза украинских уклонистов за границу

СБУ на Буковине заблокировала еще два канала незаконной переправки украинцев призывного возраста за границу. Один из них организовала россиянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Черновицкой области.

Сообщается, что одну из противоправных схем организовала гражданка РФ, у которой есть вид на постоянное проживание в Украине, и которая проживает в городе Черткове Тернопольской области.

Злоумышленница за деньги пообещала четырем мужчинам, подлежащим мобилизации во время военного положения, нелегально переправить их через госграницу за пределами пунктов пропуска в Румынию. Такой "трансфер" стоил более 18 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

По замыслу "спецоперации" женщина должна была привезти уклонистов к участку так называемой "зеленой границы" на территории Черновицкой области, а дальше они должны были пешком перейти на румынскую сторону.

Однако успешной реализации плана помешали правоохранители, которые задержали всех участников турпоездки.

Еще один канал переправки для мужчин, которые хотят сбежать от призыва, организовал житель Черновицкого района. Он привлек еще двух своих знакомых к незаконной схеме.

"Помощники" должны были транспортировать двух "клиентов" к госграницы, а организатор дистанционно управлял их действиями. Такая "услуга" стоила до 6 тысяч долларов с человека.

Исполнителей и уклонистов задержали оперативники по дороге в направлении линии госграницы.

В настоящее время троим участникам противоправных схем сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, недавно правоохранители разоблачили еще 15 организаторов схем для вывоза уклонистов за границу. Среди подозреваемых - депутат Черниговского горсовета.

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