У росіянина відібрали олімпійське золото: Фуркад став шестиразовим чемпіоном

Фуркад отримав нагороду після дискваліфікації Устюгова

Рішення пов’язане з дискваліфікацією російського біатлоніста Євгена Устюгова через порушення антидопінгових правил. Устюгов вживав анаболічний стероїд, і всі його апеляції були відхилені.

Після цього Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оновив результати, а Виконавча рада МОК затвердила перерозподіл медалей.

Нові рекорди Фуркада

Завдяки цьому рішенню Фуркад офіційно отримав шосту олімпійську золоту медаль у кар’єрі, закріпивши статус одного з найуспішніших біатлоністів в історії.

Раніше він вже завоював медалі на ОІ-2010 та 2014 років у різних дисциплінах, а тепер його рекорд стало ще більш значним.

Процедура вручення медалі

МОК пропонує спортсменам кілька варіантів отримання перерозподілених нагород: на церемонії на місці проведення змагань або під час наступних Олімпійських ігор.

Для зимових Ігор 2026 року в Мілані-Кортіні планується офіційна церемонія вручення медалі Фуркаду за перемогу у Ванкувері.

Перерозподіл медалей - стандартна практика МОК після виявлення порушень антидопінгових правил.

Організація щодня спрямовує еквівалент 4,7 млн доларів на підтримку спортсменів та спортивних організацій по всьому світу.