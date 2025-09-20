У росіянина відібрали олімпійське золото: Фуркад став шестиразовим чемпіоном

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переглянув результати зимових Олімпійських ігор у Ванкувері-2010 і Сочі-2014.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.
Рішення пов’язане з дискваліфікацією російського біатлоніста Євгена Устюгова через порушення антидопінгових правил. Устюгов вживав анаболічний стероїд, і всі його апеляції були відхилені.
Після цього Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оновив результати, а Виконавча рада МОК затвердила перерозподіл медалей.
Завдяки цьому рішенню Фуркад офіційно отримав шосту олімпійську золоту медаль у кар’єрі, закріпивши статус одного з найуспішніших біатлоністів в історії.
Раніше він вже завоював медалі на ОІ-2010 та 2014 років у різних дисциплінах, а тепер його рекорд стало ще більш значним.
МОК пропонує спортсменам кілька варіантів отримання перерозподілених нагород: на церемонії на місці проведення змагань або під час наступних Олімпійських ігор.
Для зимових Ігор 2026 року в Мілані-Кортіні планується офіційна церемонія вручення медалі Фуркаду за перемогу у Ванкувері.
Перерозподіл медалей - стандартна практика МОК після виявлення порушень антидопінгових правил.
Організація щодня спрямовує еквівалент 4,7 млн доларів на підтримку спортсменів та спортивних організацій по всьому світу.
