UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів: "АТЕШ" дізнався деталі

Фото: осіянин знищив БРДМ окупантів на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів. Він вщент спалив російську БРДМ на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС РФ на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

 

За інформацією партизанів, поблизу села Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

"В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів окупантів, була повністю знищена. Подібні акції стають всечастішими в лавах російської армії", - зазначають в "АТЕШ".

Диверсії партизанів

Партизани руху "АТЕШ" не вперше проводять диверсії як на лінії фронту, так і в Росії. Часто в цьому їм допомагають самі окупанти, котрі погодилися приєднатися до руху.

Наприклад, у червні партизани влаштували диверсію на залізниці, яка зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

А у серпні партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Ця гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасДонецька областьВійна в Україні