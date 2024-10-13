Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів: "АТЕШ" дізнався деталі

Диверсії партизанів

Партизани руху "АТЕШ" не вперше проводять диверсії як на лінії фронту, так і в Росії. Часто в цьому їм допомагають самі окупанти, котрі погодилися приєднатися до руху.

Наприклад, у червні партизани влаштували диверсію на залізниці, яка зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

А у серпні партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Ця гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

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