Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов: "АТЕШ" узнал детали

Диверсии партизан

Партизаны движения "АТЕШ" не впервые проводят диверсии как на линии фронта, так и в самой России. Часто в этом им помогают сами оккупанты, согласившиеся присоединиться к движению.

Например, в июне партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

А в августе партизаны совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ на юге Украины. Данная ветка соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

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