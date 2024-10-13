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Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов: "АТЕШ" узнал детали

Фото: россиянин уничтожил БРДМ оккупантов на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россиянин устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику оккупантов. Он дотла сжег российскую БРДМ на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС РФ на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

 

По информации партизан, вблизи села Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи.

"В результате БРДМ, играющая ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений оккупантов, была полностью уничтожена. Подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии", - отмечают в "АТЕШ".

Диверсии партизан

Партизаны движения "АТЕШ" не впервые проводят диверсии как на линии фронта, так и в самой России. Часто в этом им помогают сами оккупанты, согласившиеся присоединиться к движению.

Например, в июне партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

А в августе партизаны совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ на юге Украины. Данная ветка соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

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