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Росіянин розповів про втрати та пияцтво окупаційних військ: перехоплення розмови

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Херсонська область, Неділя 06 листопада 2022 09:38
Росіянин розповів про втрати та пияцтво окупаційних військ: перехоплення розмови Фото: окупанти масово пиячать на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська на фронті пиячать, тому часто влаштовують перестрілки між собою. Окупанти скаржаться на дезорганізованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський військовий 239-го мотострілецького полку розповів дружині про ситуацію на Херсонському напрямку.

Він розповів, зо ЗСУ вдалим ударом поранили 35 окупантів. Всі вони родом з міста Міас Челябінської області. При цьому він зазначає, що окупанти самі винні.

Солдат зізнається, що російські війська на фронті пиячать. Через це часто виникають конфлікти та перестрілки.

"Да пи***ць, що тут вчора відбувалося. Начпрод є у нас тут. Ну, хто видає на цю хавку. Йому вчора прикладом разів 6 дали", - сказав окупант.

Дружина хвилюється, що така поведінка на передовій може бути небезпечною. Проте росіянин зазначає, що пияцтво - це масове явище серед російських військових.

"Тут же зліва від нас "розвідоси". Ну, розвідка. Я вночі піднімаюсь, десь близько 12 вечора - стрільба йде біля нас прямо. Виявляється, там "розвідоси" пішли за провізією і дивляться у нічник, і переплутали з хохлами. Давай один в одного х**чить", - розповів солдат РФ.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула.

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