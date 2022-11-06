Россиянин рассказал о потерях и пьянстве оккупационных войск: перехват разговора

Российские войска на фронте пьют, поэтому часто устраивают перестрелки между собой. Оккупанты жалуются на дезорганизованность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский военный 239-го мотострелкового полка рассказал жене о ситуации на Херсонском направлении.

Он рассказал, что ВСУ удачным ударом ранили 35 оккупантов. Все они родом из города Миас Челябинской области. При этом он отмечает, что оккупанты сами виноваты.

Солдат признается, что российские войска на фронте пьют. Поэтому часто возникают конфликты и перестрелки.

"Да пи***ец, что здесь вчера происходило. Начпрод есть у нас здесь. Ну, кто выдает на эту хавку. Ему вчера прикладом раз 6 дали", - сказал оккупант.

Жена волнуется, что такое поведение на передовой может быть опасным. Однако россиянин отмечает, что пьянство - это массовое явление среди российских военных.

"Тут же слева от нас "разведосы". Ну, разведка. Я ночью поднимаюсь, где-то около 12 вечера - стрельба идет возле нас прямо. Оказывается, там "разведосы" пошли за провизией и смотрят в ночник, и перепутали с хохлами. Давай друг у друга х**чить", - рассказал солдат РФ.