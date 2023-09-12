Росіянин розповів про те, з яким задоволенням вбиває українців на війні (перехоплення)

Військовий РФ розповідає, як на його очах розірвало людину, і вона померла від втрати крові. Він говорить, що йому подобається дивитись на те як помирають українці і на те, як вбивають інших росіян.

"До смерті мене тягне. Мені здається, коли це закінчиться, я все одно повернусь до цієї справи. Відчуваю такий кайф, коли дивлюсь на українця, стріляю і він падає від моєї кулі", - каже окупант.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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