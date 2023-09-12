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Россиянин рассказал о том, с каким удовольствием убивает украинцев на войне (перехват)

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал знакомой, что получает удовольствие от убийства украинцев на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказывает, как на его глазах разорвало человека, и он умер от потери крови. Он говорит, что ему нравится смотреть на то, как умирают украинцы и на то, как убивают других россиян.

"До смерти меня тянет. Мне кажется, когда это закончится, я все равно вернусь к этому делу. Чувствую такой кайф, когда смотрю на украинца, стреляю и он падает от моего шара", - говорит оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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