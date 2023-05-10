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Росіянин розповів, що його підрозділ на фронті замінять добровольцями (перехоплення)

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Росія, Середа 10 травня 2023 18:29
Росіянин розповів, що його підрозділ на фронті замінять добровольцями (перехоплення) Фото: росіянин розповів, що його підрозділ на фронті замінять добровольцями (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовослужбовець розповів, що його підрозділ мають замінити добровольцями, а він поїде додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Окупант поскаржився товаришу під час телефонної розмови на стан особового складу та обговорив з ним бойову ситуацію на фронті. Росіянин розповів, що його надіється на відправлення додому, через те, що на фронт мають відправити добровольців.

"Брагу всі шарять, всі забили нах*й. Їх там накрили, двоє вижили всього...з-під завалів виліз сам", - говорить військовий.

Росіянин також поскаржився на велику кількість українських військових, які постійно йдуть у наступ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дружина російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.

Також військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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