Росіянин розповів, що його підрозділ на фронті замінять добровольцями (перехоплення)

Російській військовослужбовець розповів, що його підрозділ мають замінити добровольцями, а він поїде додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Окупант поскаржився товаришу під час телефонної розмови на стан особового складу та обговорив з ним бойову ситуацію на фронті. Росіянин розповів, що його надіється на відправлення додому, через те, що на фронт мають відправити добровольців.

"Брагу всі шарять, всі забили нах*й. Їх там накрили, двоє вижили всього...з-під завалів виліз сам", - говорить військовий.

Росіянин також поскаржився на велику кількість українських військових, які постійно йдуть у наступ.