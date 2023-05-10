Россиянин рассказал, что его подразделение на фронте заменят добровольцами (перехват)
Российский военнослужащий рассказал, что его подразделение должно быть заменено добровольцами, а он поедет домой.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.
Оккупант пожаловался товарищу во время телефонного разговора на состояние личного состава и обсудил с ним боевую ситуацию на фронте. Россиянин рассказал, что его надеется на отправку домой, потому что на фронт должны отправить добровольцев.
"Брагу все шарят, все забили нах*й. Их там накрыли, двое выжили всего... из-под завалов вылез сам", - говорит военный.
Россиянин также пожаловался на большое количество украинских военных, постоянно уходящих в наступление.
Ранее РБК-Украина сообщало, что супруга российского военнослужащего рассказала ему, что их знакомый "вагнеровец" погиб в боях в Украине.
Также военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.
К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.
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