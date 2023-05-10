Россиянин рассказал, что его подразделение на фронте заменят добровольцами (перехват)

Российский военнослужащий рассказал, что его подразделение должно быть заменено добровольцами, а он поедет домой.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Оккупант пожаловался товарищу во время телефонного разговора на состояние личного состава и обсудил с ним боевую ситуацию на фронте. Россиянин рассказал, что его надеется на отправку домой, потому что на фронт должны отправить добровольцев.

"Брагу все шарят, все забили нах*й. Их там накрыли, двое выжили всего... из-под завалов вылез сам", - говорит военный.

Россиянин также пожаловался на большое количество украинских военных, постоянно уходящих в наступление.