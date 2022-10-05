Росіянин повідомив, що потрапив в оточення та заплакав: перехоплення ГУР

Російський окупант заплакав під час розмови з дружиною, оскільки його підрозділ потрапляє у оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Сиджу в окопі та плачу", - додав наприкінці росіянин.

Далі росіянин пояснив, що можливо вони і встигнуть втікти. Також він жаліється, що його на позицію направили медиком, проте він взагалі не відноситься до такої спеціальності.

"Нас наче в оточення беруть, Нас тут максимум 500 чоловік", - заявив окупант.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують активний контрнаступ у Херсонській області. Окупанти зізнаються, що артилерійські бої не рівні, тому військам доводиться відступати.

Також, російські солдати підтверджують важке становище армії РФ на деяких напрямках. Окупанти телефонують рідним, щоб попрощатися.

Раніше було перехоплено розмову, під час якої стало зрозуміло, що росіяни обговорюють війну в Україні по прогнозам Ванги

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.