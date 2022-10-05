Атаки ЗСУ та нерівні бої. Окупант розповів сім'ї про реальні події на фронті: перехоплення

Українські захисники продовжують активний контрнаступ у Херсонській області. Окупанти зізнаються, що артилерійські бої не рівні, тому військам доводиться відступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка опублікувала серію перехоплених розмов окупанта з дружиною та братом, який теж перебуває на війні в Україні.

Російський солдат розповів, що за 40 хвилин нарахували понад 200 "прильотів" з артилерії, проте самі окупанти лише п'ять разів вистрелили у відповідь. Він заявив, що ЗСУ хочуть їх взяти в оточення.

"Стоїмо біля підвалу просто, а танчик працював - не чути нічого. Ми трохи подалі стоїмо, а тоді як у***е міна за 10 метрі від нас. І ми вп'ятьох стоїмо. Добре, що парках залізний, такий щільний був", - заявив він.

Також окупант скаржиться, що армія РФ здала позиції у Харківській області. Він розповів дружині, що ЗСУ вже дійшли до кордону, а ракети нібито долітають у Бєлгородську область.

"До кордонів дійшли. Повністю Харківську область. Там вийшли. Там західний округ стояв, який нас змінив. Нас сюди (у Херсонську область - ред.) перекинули... Вони вийшли, не стримали наступ. Уразово межує з Україною. В Уразово х***чать там вже ракетами", - сказав російський військовий.