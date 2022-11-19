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Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром, - ГУР

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Україна, Субота 19 листопада 2022 19:23
Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром, - ГУР Фото: Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізований росіянин поскаржився товаришу на те, що його командир забирає у нього гроші та б'є своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.

"Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову", - жаліється мобілізований окупант.

Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.

"Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити", - додав окупант.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

Раніше повідомлялось, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

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