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У Кремінній окупанті здійснили групове зґвалтування 12-річної дівчинки (перехоплення)

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Луганськ, Неділя 13 листопада 2022 10:59
У Кремінній окупанті здійснили групове зґвалтування 12-річної дівчинки (перехоплення) Фото: окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ, і чий підрозділ базується в Кремінній в Луганській області.

Ще один "мобік" з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини.

"Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы", - каже він.

Нагадаємо, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

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