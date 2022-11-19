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Россиянин пожаловался на вымогательство денег в подразделении и избиение командиром, - ГУР

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 19:23
Россиянин пожаловался на вымогательство денег в подразделении и избиение командиром, - ГУР Фото: Россиянин пожаловался на вымогание денег в подразделении и избиение командиром (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Мобилизированный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Российский военный жалуется знакомому, что на войне против Украины можно не дожить до зарплаты. Это вызывает у него сильный страх.

"Бабки понял, с пацанов по 50 тысяч, по 70 тысяч сбивают. Потом только с нулями остаешься, а потом отправляешься на передовую", - жалуется мобилизованный оккупант.

Также россиянин рассказал об очень строгих методах наказания за постоянное пьянство на фронте, а также на серьезные потери. По его словам, из 16 человек осталось всего 5.

"Командиры сразу свалили, сбежали с позиций. Ну и ребят начал бить, именно бить", - добавил оккупант.

Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.

Ранее сообщалось, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косячит".

Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.

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