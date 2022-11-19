Россиянин пожаловался на вымогательство денег в подразделении и избиение командиром, - ГУР
Мобилизированный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Российский военный жалуется знакомому, что на войне против Украины можно не дожить до зарплаты. Это вызывает у него сильный страх.
"Бабки понял, с пацанов по 50 тысяч, по 70 тысяч сбивают. Потом только с нулями остаешься, а потом отправляешься на передовую", - жалуется мобилизованный оккупант.
Также россиянин рассказал об очень строгих методах наказания за постоянное пьянство на фронте, а также на серьезные потери. По его словам, из 16 человек осталось всего 5.
"Командиры сразу свалили, сбежали с позиций. Ну и ребят начал бить, именно бить", - добавил оккупант.
Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.
Ранее сообщалось, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косячит".
Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.
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