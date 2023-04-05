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Росіянин поскаржився, що його змушують йти у наступ і не дають відпустку (перехоплення)

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Росія, Середа 05 квітня 2023 19:12
Росіянин поскаржився, що його змушують йти у наступ і не дають відпустку (перехоплення) Фото: росіянин поскаржився, що його змушують йти у наступ і не дають відпустку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська влада, через нестачу особового складу, починає формувати для виправляння на фронт взводи ухилянтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як розповів росіянин, дехто з його побратимів отримує квитки додому, однак саме його взводу не щастить і їх відправлять у наступ. Він розповідає, що командуванню байдуже на підлеглих.

При цьому його співрозмовниця просить його перевестись до іншої бригади, проте він запевняє її, що це неможливо. Він поскаржився на те, що по їх позиціях постійно "працює снайпер", тому небезпечно навіть голову показувати з окопу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про минуле перехоплення ГУР, коли окупант жалівся на те, що його армії доводиться розконсервовувати стару техніку через дефіцит озброєння.

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