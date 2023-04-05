Росіянин поскаржився, що його змушують йти у наступ і не дають відпустку (перехоплення)

Як розповів росіянин, дехто з його побратимів отримує квитки додому, однак саме його взводу не щастить і їх відправлять у наступ. Він розповідає, що командуванню байдуже на підлеглих.

При цьому його співрозмовниця просить його перевестись до іншої бригади, проте він запевняє її, що це неможливо. Він поскаржився на те, що по їх позиціях постійно "працює снайпер", тому небезпечно навіть голову показувати з окопу.