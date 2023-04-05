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Россиянин пожаловался, что его заставляют уходить в наступление и не дают отпуск (перехват)

Новина українською →
Россия, Среда 05 апреля 2023 19:12
Россиянин пожаловался, что его заставляют уходить в наступление и не дают отпуск (перехват) Фото: россиянин пожаловался, что его заставляют идти в наступление и не дают отпуск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти, из-за нехватки личного состава, начинают формировать для исправления на фронт взводы уклонянтов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как рассказал россиянин, некоторые из его собратьев получают билеты домой, однако именно его взвода не везет и их отправят в наступление. Он рассказывает, что командованию безразлично подчиненных.

При этом его собеседница просит его перевести в другую бригаду, однако он уверяет ее, что это невозможно. Он посетовал на то, что по их позициям постоянно "работает снайпер", поэтому опасно даже голову показывать из окопа.

Напомним, РБК-Украина писала и о прошлом перехвате ГУР, когда оккупант жаловался на то, что его армии приходится расконсервировать старую технику из-за дефицита вооружения.

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