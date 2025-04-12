Росіянин пішов на війну, щоб виплатити автокредит: ГУР перехопило розмову

У ГУР перехопили чергову телефонну розмову росіян. Згідно з нею стало відомо, що він чоловік пішов воювати, щоб виплатити кредит на авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, в якому знайома росіянина розповідає про його мотиви вступу до армії, щоб отримати можливість виплатити кредит на нове авто.
"Замотали його ці кредитори, все треба було кредит - підписав контракт", - пояснює знайома чоловіка, яка розповідає про його рішення йти на війну.
При цьому, за її словами, чоловік і його дружина не відчувають докорів сумління, а навіть радіють новому придбанню.
"Купили машину, і з Любочкою їздять", - додає вона.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що за кожен військовий злочин проти українського народу обов'язково буде справедлива відплата.
Нагадаємо, наприкінці січня українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни скаржилися на своє командування. Зокрема, через те, що їх відправляють у "м'ясні" штурми.
Крім того, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.
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