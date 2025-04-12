Росіянин пішов на війну, щоб виплатити автокредит: ГУР перехопило розмову

Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, в якому знайома росіянина розповідає про його мотиви вступу до армії, щоб отримати можливість виплатити кредит на нове авто.

"Замотали його ці кредитори, все треба було кредит - підписав контракт", - пояснює знайома чоловіка, яка розповідає про його рішення йти на війну.

При цьому, за її словами, чоловік і його дружина не відчувають докорів сумління, а навіть радіють новому придбанню.

"Купили машину, і з Любочкою їздять", - додає вона.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що за кожен військовий злочин проти українського народу обов'язково буде справедлива відплата.