ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ГУР перехопило скарги окупантів на відправку у "м’ясні" штурми (відео)

Понеділок 20 січня 2025 20:40
UA EN RU
ГУР перехопило скарги окупантів на відправку у "м’ясні" штурми (відео) Ілюстративне фото: ГУР перехопило скарги окупантів на відправку у "м’ясні" штурми (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові скаржаться на своє командування, яке відправляє їх у "м'ясні" штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

У перехопленні чути розмову двох окупантів. Один з яких розпитує де перебуває інший. З його слів стає зрозуміло, що росіян пішов у "самоволку". На це перший починає йому погрожувати тим, що їх викриє командування та відправить у "м'ясний штурм".

"Ви, бл..дь, докатаєтеся, бл..дь, Дімоне. Ти просто не розумієш. Приймуть, нах..й, і командир просто, нах..й, скаже - нах..й, у штурм! Буде весело, так", - каже росіянин.

Варто нагадати, що "м'ясні штурми" - досить популярні у російській армії. Таким чином окупанти намагаються прорватись на позиції ЗСУ, не шкодуючи свого життя.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 42 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
NEWS
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як проходить передача влади (онлайн)
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як проходить передача влади (онлайн)
DAILY
Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори
Мілан Лєліч, Роман Кот Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори