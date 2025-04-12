RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россиянин пошел на войну, чтобы выплатить автокредит: ГУР перехватило разговор

Фото: ГУР перехватило разговор россиянки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ГУР перехватили очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему стало известно, что он мужчина пошел воевать, чтобы выплатить кредит на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором знакомая россиянина рассказывает о его мотивах вступления в армию, чтобы получить возможность выплатить кредит на новое авто.

"Замотали его эти кредиторы, все надо было кредит - подписал контракт", - объясняет знакомая мужчины, которая рассказывает о его решении идти на войну.

При этом, по ее словам, мужчина и его жена не испытывают угрызений совести, а даже радуются новому приобретению.

"Купили машину, и с Любочкой ездят", - добавляет она.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что за каждое военное преступление против украинского народа обязательно будет справедливое возмездие.

Другие перехваты ГУР

Напомним, в конце января украинская разведка перехватила разговор, в котором россияне жаловались на свое командование. В частности, из-за того, что их отправляют в "мясные" штурмы.

Кроме того, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине