Россиянин пошел на войну, чтобы выплатить автокредит: ГУР перехватило разговор

В ГУР перехватили очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему стало известно, что он мужчина пошел воевать, чтобы выплатить кредит на авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором знакомая россиянина рассказывает о его мотивах вступления в армию, чтобы получить возможность выплатить кредит на новое авто.
"Замотали его эти кредиторы, все надо было кредит - подписал контракт", - объясняет знакомая мужчины, которая рассказывает о его решении идти на войну.
При этом, по ее словам, мужчина и его жена не испытывают угрызений совести, а даже радуются новому приобретению.
"Купили машину, и с Любочкой ездят", - добавляет она.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что за каждое военное преступление против украинского народа обязательно будет справедливое возмездие.
Напомним, в конце января украинская разведка перехватила разговор, в котором россияне жаловались на свое командование. В частности, из-за того, что их отправляют в "мясные" штурмы.
Кроме того, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.
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