Росіянин пішов на війну, щоб виплатити автокредит: ГУР перехопило розмову
У ГУР перехопили чергову телефонну розмову росіян. Згідно з нею стало відомо, що він чоловік пішов воювати, щоб виплатити кредит на авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, в якому знайома росіянина розповідає про його мотиви вступу до армії, щоб отримати можливість виплатити кредит на нове авто.
"Замотали його ці кредитори, все треба було кредит - підписав контракт", - пояснює знайома чоловіка, яка розповідає про його рішення йти на війну.
При цьому, за її словами, чоловік і його дружина не відчувають докорів сумління, а навіть радіють новому придбанню.
"Купили машину, і з Любочкою їздять", - додає вона.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що за кожен військовий злочин проти українського народу обов'язково буде справедлива відплата.
Інші перехоплення ГУР
Нагадаємо, наприкінці січня українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни скаржилися на своє командування. Зокрема, через те, що їх відправляють у "м'ясні" штурми.
Крім того, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.
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