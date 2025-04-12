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Россиянин пошел на войну, чтобы выплатить автокредит: ГУР перехватило разговор

Суббота 12 апреля 2025 16:10
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Россиянин пошел на войну, чтобы выплатить автокредит: ГУР перехватило разговор Фото: ГУР перехватило разговор россиянки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ГУР перехватили очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему стало известно, что он мужчина пошел воевать, чтобы выплатить кредит на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором знакомая россиянина рассказывает о его мотивах вступления в армию, чтобы получить возможность выплатить кредит на новое авто.

"Замотали его эти кредиторы, все надо было кредит - подписал контракт", - объясняет знакомая мужчины, которая рассказывает о его решении идти на войну.

При этом, по ее словам, мужчина и его жена не испытывают угрызений совести, а даже радуются новому приобретению.

"Купили машину, и с Любочкой ездят", - добавляет она.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что за каждое военное преступление против украинского народа обязательно будет справедливое возмездие.

Другие перехваты ГУР

Напомним, в конце января украинская разведка перехватила разговор, в котором россияне жаловались на свое командование. В частности, из-за того, что их отправляют в "мясные" штурмы.

Кроме того, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

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