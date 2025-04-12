Россиянин пошел на войну, чтобы выплатить автокредит: ГУР перехватило разговор

В ГУР перехватили очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему стало известно, что он мужчина пошел воевать, чтобы выплатить кредит на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором знакомая россиянина рассказывает о его мотивах вступления в армию, чтобы получить возможность выплатить кредит на новое авто.

"Замотали его эти кредиторы, все надо было кредит - подписал контракт", - объясняет знакомая мужчины, которая рассказывает о его решении идти на войну.

При этом, по ее словам, мужчина и его жена не испытывают угрызений совести, а даже радуются новому приобретению.

"Купили машину, и с Любочкой ездят", - добавляет она.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что за каждое военное преступление против украинского народа обязательно будет справедливое возмездие.