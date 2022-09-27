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Росіянин переплив річку, щоб втекти в Естонію від мобілізації. Але його повернули

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Вівторок 27 вересня 2022 21:58
Росіянин переплив річку, щоб втекти в Естонію від мобілізації. Але його повернули Фото: Росіянин переплив річку, щоб втекти в Естонію від мобілізації (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

Громадянин РФ, тікаючи від мобілізації, переплив річку до Естонії, проте був затриманий прикордонниками та повернутий назад в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Він незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва. Чоловіка, який здійснив свій вчинок через оголошену в Росії мобілізацію, відправили назад того ж дня", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що незаконний перетин кордону на SUP-дошці стався в гирлі річки десь після першої години ночі.

"Близько 4:30 чоловіка було затримано на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії", - повідомили прикордонники.

Керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел заявив, що це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією.

Нагадаємо, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також, Естонія готує пакет зустрічних заходів на мобілізацію в Росії.

Раніше стало відомо, що мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки.

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