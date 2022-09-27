Росіянин переплив річку, щоб втекти в Естонію від мобілізації. Але його повернули

Громадянин РФ, тікаючи від мобілізації, переплив річку до Естонії, проте був затриманий прикордонниками та повернутий назад в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Він незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва. Чоловіка, який здійснив свій вчинок через оголошену в Росії мобілізацію, відправили назад того ж дня", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що незаконний перетин кордону на SUP-дошці стався в гирлі річки десь після першої години ночі.

"Близько 4:30 чоловіка було затримано на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії", - повідомили прикордонники.

Керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел заявив, що це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією.