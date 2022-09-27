Россиянин переплыл реку, чтобы убежать в Эстонию от мобилизации. Но его вернули

Гражданин РФ, убегая от мобилизации, переплыл реку в Эстонию, однако был задержан пограничниками и возвращен в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Он незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва. Мужчину, совершившего свой поступок из-за объявленной в России мобилизации, отправили назад в тот же день", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки где-то после часа ночи.

"Около 4:30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию", - сообщили пограничники.

Руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел заявил, что это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией.