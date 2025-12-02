Росіяни звітують про "перемоги" на фронті: керівник ЦПД пояснив, що за цим стоїть

За словами керівника Центру, росіяни робитимуть гучні заяви та намагатимуться тиснути на фронт винятково для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії.

За інформацією Андрія Коваленка, зараз частина Вовчанська знаходиться під контролем Сил оборони України.

"Також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це", - зазначив він.

Коваленко наголосив: важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил.