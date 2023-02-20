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Росіяни зруйнували всі великі будівлі у Гуляйполі Запорізької області

Фото: Росіяни зруйнували всі великі будівлі у Гуляйполі Запорізької області (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Гуляйполі (Запорізька область) окупанти зруйнували всі великі будівлі та повністю розгромили дві школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Ворог застосовує всі можливі калібри артилерії, літаки та ракети С-300, але наші воїни впевнено тримають усі позиції!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вцілілих великих будівель у місті вже не лишилося. Окупанти постійно обстрілюють місто.

Військові додали, що ситуація на лінії зіткнення біля Гуляйполя стабільна і контрольована. Саме місто знаходиться за 7 кілометрів від окупованої території.

Нагадаємо, що російські війська вдруге обстріляли пожежно-рятувальну частину у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки ворога пошкоджена будівля і техніка рятувальників.

Російські загарбники продовжують готувати Запорізьку область до оборони та займаються перевіркою бомбосховищ в Мелітопольському районі.

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